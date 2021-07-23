Киев выразил протест в связи с решением РФ привлечь население Донбасса к выборам в Госдуму

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения неподконтрольного Киеву Донбасса к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму. Об этом говорится в заявлении дипведомства Украины в пятницу.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь выборам в Государственную думу Федерального Собрания РФ путем участия в электронном голосовании", - отмечается в документе.

"Такие действия российской стороны, - полагают в Киеве, - наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, конституции и действующего законодательства Украины". Организация избирательного процесса на неподконтрольной Украине территории и привлечение к нему местного населения "ставит под сомнение легитимность результатов выборов", говорится в заявлении.

При этом МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на неподконтрольной территории Украины, а также "усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины". "Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно неподконтрольных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения этих территорий в политическое и социально-правовое пространство РФ", - отмечается в документе.

Центризбирком России во вторник принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.