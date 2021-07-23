В Ереване сообщили о троих раненых военных в результате обстрела с азербайджанской стороны

ЕРЕВАН, 23 июля. /ТАСС/. Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении получили ранения в результате обстрела с азербайджанской стороны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В пятницу около 17:00 (16:00 мск) азербайджанские ВС открыли огонь в направлении армянских позиций в Гегаркуникской области. До этого была слышна стрельба на самих азербайджанских позициях. Судя по всему, у азербайджанских солдат имел место межличностный конфликт. Об этом говорит тот факт, что Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военного в результате армянского обстрела. МО Армении заявляет, что не предпринимало никаких ответных мер до тех пор, пока азербайджанские ВС не открыли огонь по армянским позициям, в результате чего трое военнослужащих получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию противника. "Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - подчеркивает ведомство.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.