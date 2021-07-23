В ЛНР заявили, что украинская армия за год 347 раз нарушила режим прекращения огня

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня 347 раз за год с начала действия дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом в пятницу сообщил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Всего за год действия мер в ЛНР зафиксировано 347 нарушений режима прекращения огня Украиной, в том числе 36 - с применением тяжелых вооружений", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Дейнего сообщил, что в результате обстрелов один мирный житель погиб, 12 получили ранения различной степени тяжести. Огнем украинских силовиков были убиты 16 военнослужащих республики, еще семь ранены. Кроме того, в результате обстрелов с украинской стороны в республике повреждены 28 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры, включая учреждения для детей. "Таким образом, фактически отказавшись от выполнения своих обязательств по эффективному обеспечению режима прекращения огня, блокируя усовершенствование координационного механизма и его полноценный запуск в работу, Украина осознанно создает условия для дальнейшего обострения вооруженного противостояния на линии разграничения", - подытожил глава МИД ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.