Участники встречи G20 по климату не могут достичь соглашения по декарбонизации

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Участники проходящей в Неаполе министерской встречи по климату и энергетике в рамках Группы двадцати (G20) не могут выработать соглашение по проблеме декарбонизации. Об этом в пятницу сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что хозяин встречи - итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани - пытается вывести переговоры из тупика, чтобы стало возможным обнародование общего итогового текста. На встрече присутствует спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Накануне профильные министры уже приняли одну общую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность борьбе с климатическими изменениями на планете, заболеваниями флоры и фауны, поддержанию биоразнообразия и укреплению экосистем, бережному обращению с ресурсами и обеспечению устойчивого развития. Как указывает газета La Repubblica, участники встречи в целом согласны с необходимостью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, но их подходы и сроки решения этой проблемы расходятся.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в 2023 году выбросы углекислого газа, ведущие к потеплению климата, должны достигнуть исторического максимума. Специалисты также отмечают, что на развитие чистой энергетики из фондов по восстановлению экономики после пандемии выделяется недостаточно средств.

По мнению предпринимателя, главы бизнес-"двадцатки" Эммы Марчегальи, для обеспечения экологического перехода экономики необходимо €90 трлн мировых инвестиций до 2050 года. "В ближайшие 10 лет в Европе понадобятся €3 трлн 500 млрд [инвестиций], из которых 650 млрд - в Италии", - приводит ее слова агентство ANSA.