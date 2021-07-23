Блинкен заявил о работе США над тем, чтобы обеспечить кубинцам доступ к интернету

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. США делают все возможное для обеспечения жителей Кубы доступом к интернету. Такую позицию изложил в пятницу в интервью телекомпании MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, "крайне важно, чтобы жители Кубы имели возможность общаться". "Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы в сотрудничестве с частным сектором и третьими лицами сделать все возможное для того, чтобы обеспечить доступ к интернету", - указал Блинкен. По его словам, это необходимо для того, чтобы кубинцы "могли разговаривать друг с другом, чтобы они могли выстраивать коммуникацию с теми, кто находится за пределами острова".

В минувшую среду исполняющая обязанности первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Джули Чанг отметила, что США могут увеличить число сотрудников, которые отвечают за дипломатические связи с Кубой. Она сообщила, что власти США обсуждают с представителями бизнеса и законодателями возможность предоставления жителям Кубы доступа к интернету.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.