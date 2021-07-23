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В Белом доме заявили, что санкции Китая против США не остановят Вашингтон

Он со свой стороны продолжит вводить санкции против Пекина

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Санкции Китая против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США не остановят Вашингтон, он со свой стороны продолжит политику санкций против Пекина. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции <...>. Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США", - сказала она.

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