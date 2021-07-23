CNN: Байден планирует назначить послом США в Австралии дочь Джона Кеннеди

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден намерен назначить послом страны в Австралии дочь 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники телекомпания CNN.

Телекомпания отмечает, что дипломатическую миссию США в Австралии может возглавить 63-летняя Кэролайн Кеннеди. В 2013-2017 годах при администрации бывшего американского лидера Барака Обамы она была послом США в Японии. CNN подчеркивает, что она поддерживает дружеские отношения с Байденом, который был вице-президентом в администрации Обамы.

На данный во главе американской дипломатической миссии в Канберре находится поверенный в делах США в Австралии Майкл Голдман. Он заведует делами посольства после того, как с должности посла в январе текущего года ушел Артур Калвахаус - младший, возглавлявший дипломатическую миссию с 2019 года.