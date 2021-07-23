В Баку сообщили о продолжающихся перестрелках на армяно-азербайджанской границе

БАКУ, 23 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу о продолжающихся перестрелках на границе с Арменией.

"В настоящее время продолжаются перестрелки на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии ответным огнем подавляют огневую активность противоположной стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели офицера ВС страны на этом направлении границы в результате снайперского выстрела с территории Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.