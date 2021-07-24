Пентагон опроверг разрешение на использование в госсекторе США дронов китайской компании

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что ревизионное управление Пентагона одобрило использование правительственными ведомствами США двух моделей дронов производства китайской компании Da Jiang Innovations (DJI) - крупнейшего в КНР производителя беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление, в котором подчеркивается, что эти дроны представляют угрозу для национальной безопасности США, распространила пресс-служба ведомства.

"Позиция министерства обороны заключается в том, что системы производства Da Jiang Innovations представляют потенциальную угрозу национальной безопасности", - отмечается в документе. "В недавнем отчете говорилось, что некоторые модели систем компании DJI были признаны разрешенными для закупки и использования правительственными министерствами и ведомствами США. Этот отчет был неверным и нескоординированным, и мы в настоящий момент расследуем, почему он был опубликован без разрешения", - подчеркнули в Пентагоне.

Ранее газета The Hill сообщала со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания краткий отчет, подготовленный в Пентагоне по итогам проведенной проверки, что американские военные эксперты не обнаружили в двух моделях дронов производства DJI "никаких вредоносных кодов или заданных функций", и упомянутые модели дронов были "рекомендованы для использования государственными учреждениями и силами, взаимодействующими со службами США".

Министерство внутренних дел США, по данным издания, имеет более 500 беспилотников, изготовленных DJI, но в январе 2020 года их использование было приостановлено по соображениям кибербезопасности. Исключение было сделано лишь для чрезвычайных случаев. Эта мера, как и последовавшая затем проверка китайских дронов Пентагоном, были инициированы по запросу группы американских законодателей, заподозривших эти беспилотники в возможности передачи собранной ими визуальной информации правительству Китая. Все заверения DJI в том, что эти подозрения не имеют под собой никаких оснований, были оставлены без внимания.

В январе 2021 года Дональд Трамп, который был тогда президентом США, подписал исполнительный указ, ограничивающий государственные закупки беспилотных летательных аппаратов у стран-противников, к которым американская администрация относит Россию, Китай, Иран и КНДР.