Байден и Гани заявили, что наступление талибов противоречит их заявлениям о мире

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президенты США и Афганистана Джо Байден и Ашраф Гани провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого, в частности, согласились с тем, что нынешнее наступление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в республике противоречит заявлениям его представителей о поддержке мирного урегулирования конфликта.

"Президент Байден и президент Гани согласились с тем, что текущее наступление "Талибана" прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам беседы лидеров двух стран.

В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и подтвердили свою приверженность "прочному двустороннему партнерству". Американский президент также подтвердил, что США намерены продолжать оказывать поддержку службам безопасности Афганистана. Как отмечает пресс-служба Белого дома, в бюджетном запросе к Конгрессу США на 2022 финансовый год для Фонда Сил безопасности Афганистана предлагается выделить $3,3 млрд.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем во вторник и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.