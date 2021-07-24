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СМИ: власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение в стране действует с 24 ноября 2015 года

РАБАТ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Соответствующий указ президента опубликован в официальном бюллетене Тунисской Республики. Режим чрезвычайного положения продлевается на всей территории страны с 24 июля 2021 года до 19 января 2022 года, отмечается в документе.

Чрезвычайное положение в Тунисе действует с 24 ноября 2015 года, когда целью террористов стал автобус президентской охраны. В результате атаки, совершенной в столице республики, погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, пишет TAP.

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