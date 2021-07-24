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Акции протеста на Кубе

СМИ: четыре катера направились из Майами к берегам Кубы для "поддержки протестующих"

По данным агентства Prensa Latina, власти острова расценили эти действия как провокацию

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре небольших катера направились в пятницу вечером из Майами (штат Флорида) к берегам Кубы якобы для поддержки протестующих против местных властей. Изначально организаторы акции планировали собрать около 100 катеров, сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что лодки планируют остановиться в 24 км от берегов Кубы в нейтральных водах. Власти острова расценили эти действия как провокацию.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, в настоящий момент ситуация взята под контроль.

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