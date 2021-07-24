СМИ: погранслужба Киргизии сообщила о новом инциденте на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Новый инцидент со стрельбой произошел на границе Киргизии и Таджикистана, пострадавших с киргизской стороны нет. Об этом сообщило в субботу издание 24.kg со ссылкой на представителей Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По данным ведомства, в местности Кум-Мазар Баткенского района Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка. На место с киргизской стороны прибыли пограничники, представители местных органов власти и жители.

На требования киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась, сообщает издание. По версии киргизской стороны, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Киргизии. Далее словесная перепалка переросла в драку, участники которой стали закидывать друг друга камнями.

В ходе конфликта со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, сообщают киргизское погранведомство. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. В результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, передает Пограничная служба ГКНБ Киргизии.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник управления Пограничной службы ГКНБ Киргизии по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев. В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Обстановка характеризуется как стабильная, сообщает издание.

28 апреля между жителями Таджикистана и Киргизии на границе начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран. В результате с обеих сторон сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Созданная по итогам переговоров совместная рабочая группа приступила к проектному описанию линии части границ.