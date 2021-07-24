Литва призвала ЕС к активному участию в разрешении миграционного кризиса

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен активно подключиться к поиску решения проблемы наплыва нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих из соседней Белоруссии на территорию Литвы, граница которой является одновременно внешней границей сообщества. Такое пожелание Вильнюса в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем высказал министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, сообщила в субботу пресс-служба МИД.

"Литва интенсивно работает над проблемой нелегальной миграции, но необходимы и максимальные усилия институтов ЕС, особенно в диалоге с правительствами стран происхождения мигрантов как на Ближнем Востоке, так и в Африке", - приводятся в сообщении слова литовского министра.

Он отметил, что Вильнюс "выполняет свое домашнее задание": задерживает нелегалов, размещает их в специальных центрах, пресекает возможность дальнейшего трафика в страны Запада, укрепляет границу, ведет переговоры с Ираком и Турцией, откуда мигранты, как правило, начинают свой нелегальный путь. "Мы готовимся к их возвращению домой, но на этом этапе необходимо более активное участие институтов ЕС", - утверждал Ландсбергис.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.