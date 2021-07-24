Нгуен Суан Фука представили в качестве кандидата на пост президента Вьетнама на новый срок

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Постоянный комитет Национального собрания (парламента) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) представил президента страны Нгуен Суан Фука в качестве кандидата на пост главы государства на 2021-2026 годы. Представление кандидата прошло в субботу на продолжающейся первой сессии избранного в мае Нацсобрания 15-го созыва.

Избрание президента состоится утром в понедельник 26 июля путем тайного голосования. До этого времени депутаты будут обсуждать предложенную кандидатуру в своих фракциях.

67-летний Нгуен Суан Фук занимает пост президента СРВ с марта этого года, а до этого пять лет был премьер-министром Вьетнама. Утверждение его и других кандидатур нынешнего состава высшего руководства государства состоялись на последней сессии Нацсобрания 14-го созыва в соответствии с решениями, принятыми на прошедшем в январе 13-м съезде правящей в стране Компартии Вьетнама (КПВ). Теперь, согласно Конституции Вьетнама, председатель парламента, президент, вице-президент и премьер-министр должны быть повторно утверждены Национальным собранием нового созыва. Все действующие высшие вьетнамские руководители сохранят занимаемые посты.