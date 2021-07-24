Киргизия и Таджикистан урегулировали инцидент на границе

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана договорились о недопустимости проведения каких-либо работ на спорном участке границы, где ранее в субботу произошел инцидент со стрельбой, а также о проведении совместного патрулирования. Об этом сообщило киргизское агентство АКИ-пресс со ссылкой на представителей Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

В местности Тумба Баткенского района Баткенской области 24 июля состоялась встреча пограничных представителей Киргизии по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению, отмечает агентство. Во встрече также участвовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей. По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар КР и Сомоньен (Дахма) Республики Таджикистан, сообщает АКИ-пресс.

В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел Сторон будут осуществлять совместное патрулирование данного участка, сообщает агентство.

Новый инцидент со стрельбой произошел в субботу на границе Киргизии и Таджикистана. По данным Пограничной службы ГКНБ Киргизии, в местности Кум-Мазар Баткенского района Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка. На место с киргизской стороны прибыли пограничники, представители местных органов власти и жители. По версии киргизской стороны, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Киргизии, далее словесная перепалка переросла в драку, участники которой стали закидывать друг друга камнями. В ходе конфликта со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, сообщают киргизское погранведомство. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. В результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, сообщила Погранслужба ГКНБ Киргизии.

28 апреля между жителями Таджикистана и Киргизии на границе начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран. В результате с обеих сторон сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Созданная по итогам переговоров совместная рабочая группа приступила к проектному описанию линии части границ.