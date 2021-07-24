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Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец нарушил границу республики

Позднее корабль Sahand вошел в территориальные воды России

ТАЛЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Иранский эсминец Sahand в пятницу зашел без разрешения в территориальные воды Эстонии. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Андра Юндас.

"Вчера после десяти часов вечера направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар", - сказала она порталу ERR.

По ее информации, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомлять МИД Эстонии о проходе через ее территориальные воды не менее чем за 48 часов, однако Sahand этого не сделал.

"Центр морской охраны [Эстонии] дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону", - добавила Юндас.

Согласно сообщению, в 10:00 (совпадает с мск) субботы Sahand вошел в территориальные воды РФ.

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