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И.о. помощника госсекретаря США отправится в Алжир, Марокко и Кувейт с 24 по 29 июля

В Алжире Джоуи Худ встретится с руководством страны и обсудит "двусторонние и региональные вопросы"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ отправится с визитом в Алжир, Марокко и Кувейт с 24 по 29 июля. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В Алжире Худ встретится с руководством страны и обсудит "двусторонние и региональные вопросы". Затем он отправится в Марокко, где "встретится с представителями правительства, местного бизнеса, а также гражданского общества". Затем Худ направится в Кувейт, чтобы присоединиться "к поездке госсекретаря по региону".

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что глава американской дипломатии Энтони Блинкен отправится с визитом в Индию и Кувейт с 26 по 29 июля. В Кувейте он проведет 28 июля встречи с представителями правительства высокого ранга, чтобы продолжить обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.

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АлжирСШАКувейтМарокко
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