СМИ: в Камеруне боевики убили семь военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь военнослужащих Камеруна убиты в субботу на севере страны боевиками из террористической группировки "Боко харам". Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на военное командование африканской страны.

Террористы ранним утром атаковали базу в районе Сагме и захватили ее, передает агентство. Помимо убитых также есть раненые. По словам очевидцев, боевики подошли к находящейся вблизи озера Чад базе в колонне из шести автомобилей. Бой продолжался несколько часов. Нынешние потери армии Камеруна являются самыми крупными за последние 10 месяцев.

Между тем камерунский Институт исследований в области безопасности считает, что субботняя атака была проведена группировкой "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"), которая в 2015 году вышла из "Боко харам". В минувшем мае в Нигерии в стычке с отрядом ISWAP погиб главарь "Боко харам" Абубакар Шекау. После этого ISWAP взяла под свой контроль базы "Боко харам" в южной и юго-западной части побережья озера Чад. Именно с них сейчас боевики и наносят удары по территории Камеруна. Так, в текущем месяце террористами из ISWAP были совершены девять нападений на военные объекты на севере Камеруна.