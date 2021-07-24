В Литве считают, что около трети нелегальных мигрантов могут остаться в республике

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Около 30% мигрантов из стран Азии и Африки, которые нелегально попали в Литву из соседней Белоруссии, могут остаться в балтийской республике. Таким прогнозом с изданием Lietuvos rytas поделилась в субботу директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

"Мы не можем неограниченное время держать их в пунктах размещения мигрантов. Через какой-нибудь год придется разрешить им остаться в Литве. Таких среди задерживаемых сейчас мигрантов может быть около трети", - заявила она. По мнению директора департамента, для части граждан Афганистана и стран Африки в любой европейской стране лучше, чем на родине.

Как отметила Гудзинскайте, другая часть мигрантов, даже если им будет официально разрешено остаться в Литве, постарается продолжить путь на Запад. "Они сбегут в Германию или какую-нибудь другую западную страну, потому что Литва для них лишь промежуточный пункт, они стремились попасть не к нам", - считает директор.

По данным ведомства, только у 20% нелегальных мигрантов есть документы, поэтому процесс их возвращению на родину будет затруднен. "Это зависит от доброй воли другой стороны, от желания сотрудничать в вопросах миграции", - отметила Гудзинскайте.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.