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Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

Путин и Токаев также подчеркнули важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития

НУР-СУЛТАН, 24 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность в Центральной Азии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

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