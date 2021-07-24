Гуманитарную помощь Литве из Чехии и Латвии доставили к месту будущего лагеря мигрантов

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в связи с миграционным кризисом, направленная Литве Чехией и Латвией, прибыла к месту постройки будущего городка для размещения нелегальных мигрантов. Об этом сообщило в субботу МВД Литвы.

"Груз доставлен в населенный пункт Медининкай, где находится школа подготовки пограничников, на территории которой в августе намечено из модульных конструкций построить лагерь для размещения мигрантов", - говорится в сообщении. Согласно плану ведомства, здесь будут находиться до 900 человек с возможностью увеличения количества мест до 1,7 тыс.

"Благодарим наших партнеров по ЕС за солидарность и помощь в условиях, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным потоком мигрантов, которых используют как средств давления на Литву и ЕС в целом", - приводятся в сообщении слова главы МВД Агне Билотайте. Чехия и Латвия передали Литве палатки, кровати, матрацы, одеяла, электрогенераторы и другие предметы.

На этой неделе в Литву поступила гуманитарная помощь из Швеции, Эстонии, Польши и Хорватии. В ближайшее время ожидается посылка из Греции.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.