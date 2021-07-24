Министр юстиции Кипра прервала исполнение обязанностей из-за несчастного случая

НИКОСИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Глава кипрского Минюста Стефи Драку прервала исполнение своих обязанностей из-за некоего несчастного случая. Об этом в субботу сообщило возглавляемое ею министерство, не приведя подробностей инцидента.

"Министр юстиции и общественного порядка госпожа Стефи Драку после незначительного несчастного случая будет отсутствовать на работе в течение нескольких дней, следуя указаниям своего врача", - говорится в этом сообщении.

Если исходить из сказанного, то в результате инцидента был нанесен ущерб здоровью министра. В то же время пока нет информации, идет ли речь о последствиях возможного падения или какого-то иного происшествия.

Стефи Драку находится на своем посту немногим более трех недель. Она вступила в должность главы кипрского Минюста 2 июля в рамках обновления кадрового состава кабинета министров после парламентских выборов.