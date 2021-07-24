Поверенный США в Киеве не исключил новых санкций против Коломойского

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Временный поверенный США в делах США на Украине Джордж Кент не исключил введения Вашингтоном новых санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, вспомнив в этой связи о деле бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, который провел несколько лет в заключении в США за финансовые преступления. Об этом и.о. главы американского диппредставительства в Киеве заявил в опубликованном в субботу интервью украинской службы "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Кента, введенный американскими властями запрет на въезд в страну для Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции Госдепартамента. "Есть другие возможности - я о Министерстве финансов, - сказал Кент. - То есть это не конец этой истории. Вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего [американского] министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится".

"Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, на Украине - это ваше дело ", - добавил американский дипломат.

Кент напомнил, что бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко провел в заключении в США около 10 лет, а украинский миллиардер Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Проблемы политиков и олигархов Украины с юстицией США

Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины в 1996-1997 годах. В 1999 году Лазаренко был задержан в США за нарушение миграционного законодательства. В 2000 году был обвинен в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег, а в 2006 году был осужден американским судом. В настоящее время Лазаренко отбыл срок, проживает с семьей в США, американское государств конфисковало у него активы стоимостью около $100 млн. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заработал состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии.

Вашингтон требует от Зеленского порвать с Коломойским?

Бизнесмен Игорь Коломойский занимает четвертое место среди украинских миллиардеров, согласно рейтингу самых богатых людей журнала Forbes. Его активы в марте оценили в $1,8 млрд. Он был главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 годы. 5 марта 2021 года США ввели в отношении него и его семьи санкции. Американская прокуратура обвиняет Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против бывших собственников Приватбанка.

В марте газета The Washington Post утверждала, что для налаживания диалога с президентом США Джо Байденом Зеленский должен предпринять более активные действия против Коломойского. Газета написала, что Зеленский должен порвать с Коломойским, несмотря на то, что принадлежащие этому бизнесмену телеканалы помогли нынешнему главе украинского государства выиграть президентские выборы.