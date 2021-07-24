Тегеран заявил, что слова комиссара ООН о протестах в Иране содержат ложные обвинения

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в отношении протестов в иранской провинции Хузестан содержит ложные обвинения и дезинформацию. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Заявление комиссара о последних событиях в Хузестане вызывает сожаление в связи с обилием недостоверных данных, ложных обвинений и ошибочной информации", - приводит его слова пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, такие обвинения "доказывают то, что заявление является политически мотивированным". "Поэтому слова верховного комиссара скорее напоминают враждебное политическое заявление, нежели сообщение международного правозащитника", - отметил он.

23 июля Бачелет призвала власти Ирана сконцентрироваться на решении проблемы нехватки воды в Хузестане вместо применения силы в отношении протестующих. По ее словам, она "чрезмерно обеспокоена по поводу погибших и раненых за последнюю неделю" в Иране, а также из-за "арестов и задержаний" в этой стране.

В ряде городов Хузестана на протяжении последних двух недель продолжаются протестные акции в связи с серьезной нехваткой питьевой воды. В последние дни отдельные манифестации в поддержку жителей Хузестана прошли в провинциях Лурестан и Исфахан. При этом в ходе нескольких акций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.