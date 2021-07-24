Катера из Майами, плывшие к берегам Кубы для "поддержки протестующих", вернулись в США

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Четыре небольших катера, которые в пятницу вечером направились из Майами (штат Флорида) к берегам Кубы якобы для поддержки протестующих против местных властей, вернулись в США. Об этом в субботу сообщает агентство EFE.

Изначально организаторы акции планировали собрать около ста катеров. С доплывших до границы кубинских территориальных вод лодок было выпущено несколько фейерверков, после чего группа направилась обратно в США. Ранее власти острова расценили мероприятие как провокацию.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, в настоящий момент ситуация взята под контроль.