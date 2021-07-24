В Афинах полиция применила слезоточивый газ против противников принудительной вакцинации

АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2 000 человек, проходил у стен греческого парламента, окруженного плотным кольцом полицейского спецназа. Как убедился корреспондент ТАСС, полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами.

Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма. Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды. Участники митинга сразу же начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции.

Как рассказали ТАСС участники манифестации, местом сбора, куда люди пришли по призывам в Facebook, была назначена другая центральная площадь - Омония. С нее участники протестной акции провели марш на Синтагму, где заняли все пространство почти до памятника Неизвестному Солдату у стен парламента, который прикрывался отрядами спецназа.

"Мы не против вакцинации как таковой, но она должна оставаться добровольной, - сказал ТАСС один из участников митинга по имени Димитриос. - Мы категорически против принудительной вакцинации, это фашизм". В это время собравшиеся размахивали греческими флагами и скандировали: "Долой хунту [премьер-министра Греции Кириакоса] Мицотакиса!".

На вопрос ТАСС, что может дать этот митинг, если парламент уже принял поправку к законодательству, которая предусматривает обязательную вакцинацию работников домов престарелых и медиков, другой демонстрант, державший в руках икону и крест, сказал: "Все равно мы будем протестовать и бороться, пока они это не отменят".

О поправке

Согласно принятой парламентом поправке, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения, установлены крайние сроки для получения ими первой дозы - 16 августа и 1 сентября соответственно.

По словам официального представителя правительства Аристотелии Пелони, в случае невакцинации сотрудников органов государственного сектора по решению руководителя органа применяется специальная административная мера приостановления исполнения такими работниками служебных обязанностей. В частном секторе, пока работник не выполняет обязательство по принудительной вакцинации, работодатель обязан не допускать его к работе и освобождается от обязательства по выплате ему заработной платы в тот период, когда он по этой причине не работает, отметила Пелони.

Это уже третий массовый митинг в Афинах против принудительной вакцинации. Он проходил в то время, как позади здания парламента в Президентском дворце глава греческого государства Катерина Сакелларопулу проводила ежегодный торжественный прием, посвященный 47-й годовщине восстановления в Греции демократии после падения профашистской хунты "черных полковников", правившей страной в 1967-1974 годах. На прием были приглашены ведущие политики, общественные деятели.