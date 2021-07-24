Аравийская коалиция уничтожила три беспилотника хуситов, направленных на Саудовскую Аравию

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила три заминированных беспилотных летательных аппарата, направленных йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в сторону южных регионов Саудовской Аравии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

"ВВС коалиции перехватили и уничтожили три начиненных взрывчаткой беспилотника, направленных террористическими отрядами хуситов в сторону южных районов [королевства]. Сейчас мы принимаем оперативные меры по защите населения от подобных агрессивных атак", - приводит телеканал заявление коалиции.

Позднее Al Arabiya информировала о перехвате расчетами ПВО королевства баллистической ракеты, которая была запущена хуситами в направлении провинции Джизан на юге Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся почти семь лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых является Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.