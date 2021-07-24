Власти Кубы обвинили большую часть задержанных при протестах в организации беспорядков

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Большая часть задержанных в ходе протестов 11 июля на Кубе, среди которых есть и несовершеннолетние, обвиняются в организации беспорядков. Об этом в субботу на пресс-конференции сообщили представители судебной власти Кубы.

Глава Верховного суда Кубы Рубен Ремихио Ферро заявил, что задержанным вменяются "в основном мелкие преступления" - беспорядки и нанесение легких телесных повреждений. Наказание за подобные деяния может варьироваться от штрафа до тюремного заключения сроком до одного года. По данным властей, на сегодняшний день возбуждено 19 уголовных дел, по которым проходят 59 человек. О точном числе задержанных не сообщается.

"[Среди задержанных] были несовершеннолетние, по ним ведется расследование. Их немного", - заявила генеральный прокурор республики Ямила Пенья Охеда. Ферро отметил, что возраст уголовной ответственности на Кубе начинается с 16 лет, но в случае, если молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет предстают перед судом, "существуют особые процедуры в соответствии с Уголовным кодексом" и положениями Конвенции о правах ребенка.

"В последние дни в социальных сетях и прессе публиковались ложные новости и комментарии с намерением очернить и поставить под сомнение законность и прозрачность кубинских судов", - сказал глава Верховного суда Кубы.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, в настоящий момент ситуация взята под контроль.