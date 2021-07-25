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СМИ: в Кабуле задержали организатора обстрела президентского дворца

В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов также нейтрализовали трех человек

ТАСС, 25 июля. Полиция задержала организатора ракетного обстрела президентского дворца в столице Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Согласно его данным, арест был произведен в ходе спецоперации в одном из районов Кабула. Помимо организатора, сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали еще трех человек.

По словам представителя МВД, инициатор обстрела состоит в рядах радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

20 июля по президентскому дворцу во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали глава государства Ашраф Гани и другие лица высокого ранга, было выпущено несколько реактивных снарядов. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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