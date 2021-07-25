Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим бутылки с горючей смесью палестинцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские солдаты открыли в воскресенье огонь по трем палестинцам, бросавшим камни и бутылки с зажигательной смесью в автомобиль на шоссе у еврейского поселения Мево-Дотан на Западном берегу реки Иордан, и ранили одного из нападавших. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Солдаты заметили трех подозреваемых, которые бросали бутылки с зажигательной смесью и камни в автомобиль на шоссе близ [поселения] Мево-Дотан к юго-западу от Дженина [крупный город на Западном берегу]. Военнослужащие, находившиеся на месте, в попытке пресечь действия подозреваемых, угрожавшие жизням [людей в автомобилях], открыли огонь по источнику угрозы", - говорится в заявлении военных.

"Один из подозреваемых ранен, двое других задержаны военнослужащими после погони", - добавили в армии.