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Палестино-израильский конфликт

Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим бутылки с горючей смесью палестинцам

Как сообщили в Армии обороны Израиля, один из подозреваемых ранен, двое других задержаны

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские солдаты открыли в воскресенье огонь по трем палестинцам, бросавшим камни и бутылки с зажигательной смесью в автомобиль на шоссе у еврейского поселения Мево-Дотан на Западном берегу реки Иордан, и ранили одного из нападавших. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Солдаты заметили трех подозреваемых, которые бросали бутылки с зажигательной смесью и камни в автомобиль на шоссе близ [поселения] Мево-Дотан к юго-западу от Дженина [крупный город на Западном берегу]. Военнослужащие, находившиеся на месте, в попытке пресечь действия подозреваемых, угрожавшие жизням [людей в автомобилях], открыли огонь по источнику угрозы", - говорится в заявлении военных.

"Один из подозреваемых ранен, двое других задержаны военнослужащими после погони", - добавили в армии.

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ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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