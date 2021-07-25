В ЛНР сообщили, что открыли огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) с целью защиты населения ЛНР открыла ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велись обстрелы республики. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

"Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы погасить огневую активность противника и уничтожить огневые точки, откуда велся обстрел", - цитирует сообщение агентство "Луганскинформцентр".

"Попытка представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - констатировали в оборонном ведомстве республики.

Ранее в воскресенье киевские силовики обстреляли поселок городского типа Калиново. За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим тишины, обстреляв село Желобок.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.