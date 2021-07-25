В Турции заявили, что ВС страны нейтрализовали семерых террористов в Сирии

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали семерых террористов" на севере Сирии в ответ на нападение на турецкий бронеавтомобиль, в результате которого погибли двое военнослужащих. Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

"Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям. По позициям террористов были нанесены удары, в результате чего нейтрализованы семеро террористов", - проинформировало ведомство.

В Минобороны добавили, что "в указанном районе продолжаются боевые действия".

Нападение на турецких военных в районе города Эль-Баб, расположенного в провинции Алеппо, было совершено в субботу вечером. Два солдата погибли, еще двое получили ранения. Турецкое телевидение утверждает, что за атакой стоят Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны". Обе эти организации признаны Анкарой террористическими.