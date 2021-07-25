МИД Финляндии: для решения вопроса по инвестсоглашению Китая и ЕС нет предпосылок

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июля. /ТАСС/. Для решения вопроса о реализации Всеобъемлющего соглашения ЕС об инвестициях с Китаем пока нет предпосылок. Об этом сообщил в воскресенье финский МИД по итогам встречи министра иностранных дел Пекки Хаависто и главы МИД КНР Ван И, состоявшейся в административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань - городе Чэнду.

Как сообщило финское министерство, "Хаависто подчеркнул значимость продолжающегося диалога между ЕС и Китаем". "ЕС и КНР являются друг для друга важными торговыми партнерами. Для продвижения по вопросу инвестиционного соглашения в настоящее время нет предпосылок, но важно, чтобы обе стороны стремились решить этот вопрос. Ратификация соглашения была бы важной как для европейских, так и для китайских предприятий", - указали в МИД Финляндии.

Там сообщили, что на повестке встречи были также "двусторонние вопросы, ситуация с передвижением в международном масштабе, а также авиаперевозки, сотрудничество стран по подготовке к Олимпийским играм, которые Пекин примет в феврале 2022 года, климатическая коалиция министров финансов и арктическая рабочая группа по черному углероду, в которую Хаависто пригласил Китай".

В МИД Финляндии добавили, что вопросы "устойчивого развития и климата заняли значительное место в дискуссиях также при обсуждении взаимодействия ЕС и Китая". "Хаависто подчеркнул необходимость участия КНР в общих усилиях по защите климата", - отметили там.

На встрече также были затронуты актуальные вопросы кибербезопасности, сообщил финский МИД.

20 мая депутаты Европарламента заморозили ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с КНР из-за введения Пекином контрсанкций. Согласно тексту резолюции, дальнейшее продвижение процесса по придаче этому документу юридической силы возможно лишь после отмены Китаем упомянутых мер.