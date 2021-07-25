Посол Марокко заявил, что его страна не шпионила за президентом Франции

РАБАТ, 25 июля. /ТАСС/. Марокко не шпионило за президентом Франции Эмманюэлем Макроном, бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом и членами правительства. Об этом, как передает в воскресенье информационный портал "360", заявил посол североафриканского королевства в Париже Шакиб Бенмусса.

Во вторник газета Le Monde проинформировала, что один из телефонных номеров Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group. Кроме того, в списке фигурировали номера бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 министров.

Президент Франции поручил провести серию расследований.

"Марокко не шпионило за президентом Эмманюэлем Макроном. Оно также не шпионило за бывшим премьер-министром или членами правительства. Более того, нет никаких данных, подтверждающих это", - подчеркнул посол, добавив что отношения между Францией и Марокко построены на исторических, культурных связях, общих интересах. "Это исключительные отношения, но это также отношения, которые обновляются в свете событий в каждой из двух стран и новых вызовов", - продолжил он.

"Марокко категорически отрицало приобретение этого программного обеспечения [Pegasus] несколько месяцев назад. В июне 2020 года Amnesty International обвинила нас в слежке за журналистами в Марокко с помощью такого приложения. Глава [марокканского] правительства уже опроверг это и в письме неправительственной организации потребовал представить доказательства, подтверждающие обвинения. Запрос остался без ответа", - сказал Бенмусса.

Начато следствие

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus. Ранее с подобными утверждениями выступала международная правозащитная организация Amnesty International.

В среду генеральная прокуратура Марокко дала указание начать следственные действия по факту публикации в ряде иностранных СМИ "ложных утверждений, обвиняющих власти страны и вовлекающих национальные конституционные институты в дела, наносящие ущерб высшим интересам королевства". Национальной бригаде судебной полиции Марокко поручено провести тщательное расследование.

В начале недели правительство Марокко категорически отвергло и осудило "необоснованные ложные обвинения", содержащиеся в расследовании Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств.