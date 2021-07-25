СМИ: власти еще одного эфиопского штата объявили всеобщую мобилизацию

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Власти эфиопского штата Амхара, который граничит со штатом Тыграй, объявили всеобщую мобилизацию в связи с ухудшением в регионе ситуации в области безопасности. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

По его информации, всеобщая мобилизация объявлена для противостояния повстанческим отрядам, подчиняющимся Народному фронту освобождения Тыграя (НФОТ). Амхара стала вторым за неделю штатом Эфиопии, власти которого объявили о мобилизации. В минувшую пятницу правительство штата Афар призвало население "взять в руки оружие для защиты своей земли" от отрядов НФОТ.

Как передает Agence France-Presse, за последние несколько дней повстанцы из Тыграя провели на территории штата Афар боевые операции с целью перерезать автостраду, соединяющую эфиопскую столицу Аддис-Абебу с Джибути. Эфиопия не имеет выхода к морю и значительная часть торговли ведет через порт Джибути. Согласно поступившей информации, силы НФОТ вели наступательные бои в районах городов Черчер и Милле и получили возможность блокировать автостраду Аддис-Абеба-Джибути.

Одновременно повстанцы из НФОТ перешли несколько дней назад южную административную границу штата Тыграй и вступили на территорию штата Амхара в районах городов Волдии и Зарима. Им противостоят как федеральные части Эфиопии, так и местные ополченцы.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Однако 18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие дни ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар. Правительство Эфиопии ввело с 28 июня в штате Тыграй одностороннее прекращение огня по гуманитарным причинами и без всяких условий. В свою очередь руководство НФОТ заявило, что перенесет боевые действия на территорию Эритреи и соседних штатов Эфиопии, если этого потребуют военные обстоятельства.