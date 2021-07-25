В Хошимине вводится комендантский час из-за коронавируса

ХАНОЙ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Хошимина вводят в городе комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на состоявшемся в воскресенье совещании хошиминского горкома правящей в стране Компартии Вьетнама (КПВ).

В соответствии с постановлением городской парторганизации, начиная с 26 июля, любые выходы горожан на улицу, а также вся деятельность в городе будет прекращаться с 18:00 до 06:00 следующего дня. Исключение составит лишь работа чрезвычайных служб. Мера стала дополнением к уже действующему в Хошимине режиму жесткого локдауна из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время горожанам разрешено лишь два раза в неделю выходить из дома для покупки основных продуктов питания. При этом в некоторых районах повышенного риска жителям полностью запрещается покидать дома за исключением случаев неотложной медицинской помощи, местные власти самостоятельно доставляют им продукты и предметы первой необходимости.

Городское руководство ввело запрет на сборы людей в общественных местах, приостановило работу общественного транспорта и предприятий торговли, кроме продажи лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Также запрещена работа ресторанов, кафе и служб доставки еды. Государственные учреждения, банки и финансовые структуры переведены в дежурный режим работы с минимальным количеством сотрудников.

Девятимиллионный Хошимин стал главным очагом распространения коронавирусной инфекции во время четвертой волны эпидемии, начавшейся во Вьетнаме 27 апреля. С этого времени до настоящего момента в городе зарегистрировано 55 570 заразившихся коронавирусом.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 98 465 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 370 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 78 753 заболевших.