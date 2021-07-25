СМИ: в Тунисе манифестанты потребовали роспуска парламента и смены политического режима

РАБАТ, 25 июля. /ТАСС/. В ряде городов Туниса в воскресенье произошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента и смены политического режима. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

Акция организована в Бардо (пригород столицы), где протестующие окружили здание Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В результате случились столкновения между манифестантами и силами правопорядка. Некоторые демонстранты пытались взломать заграждения, установленные полицией перед зданием АНП.

Участники акции требуют роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в Тунисе, сообщает радиостанция.

В ряде городов Туниса, в частности Кайруане, Суссе, Таузере, манифестанты напали на штабы исламисткой партии "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем АНП. По данным Mosaique FM, протестующие тунисцы обвиняют партию "Ан-Нахда" в ухудшении ситуации в Тунисе.

Партия "Ан-Нахда" ("Возрождение") основана 6 июня 1981 года как движение исламской направленности. На протяжении нескольких десятилетий действовала нелегально. Официальное разрешение на политическую деятельность получила 3 марта 2011 года после того, как по итогам "второй жасминовой революции" подал в отставку и бежал в Саудовскую Аравию президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али.