СМИ: к парламентским выборам в Сомали готов только один штат

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Лишь один штат Сомали - Юго-Западный - смог представить в воскресенье комиссию для проведения выборов в верхнюю палату федерального парламента. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe Online.

По его информации, спикер Юго-Западного штата Али Саид Фики подготовил список из 11 членов избиркома для выборов депутатов верхней палаты парламента страны, которые будут представлять этот регион. Ожидается, что аналогичный перечень представит до конца текущего дня и штат Джубаленд, отмечает портал.

Однако в других регионах Сомали в воскресенье не удалось составить избирательные комиссии, которые в течение ближайших четырех дней должны будут избрать депутатов в верхнюю палату, отмечает в свою очередь Agence France-Presse. Как сообщил ему пресс-секретарь федерального правительства Мохамед Ибрагим Моалиму, в ряде штатов выборы отложены, но процесс продолжится. Официальных заявлений со стороны ЦИК и кабинета министров по поводу хода выборов пока не поступало.

Согласно утвержденному графику, выборы в 54-местную верхнюю палату проводятся с 25 по 28 июля. За кандидатов голосуют комиссии, назначаемые региональными парламентами.

С 12 сентября по 2 октября должны пройти выборы в нижнюю Народную палату. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначат делегатов, которые затем выберут 275 депутатов. За каждой областью и влиятельной общиной закреплено определенное количество мест.

Результаты волеизъявления будут опубликованы в период между 20 сентября и 5 октября. Приведение к присяге новых депутатов назначено на 7 октября. Через три дня - 10 октября - состоится заседание обеих палат парламента, на котором, как ожидается, будет избран на предстоящие пять лет президент Федеративной Республики Сомали. Действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что тоже претендует на высший пост.