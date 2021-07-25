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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что военные перехватили украинский беспилотник

Беспилотник нес на борту "два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции", сообщили в республике

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Военные Луганской народной республики (ЛНР) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двумя боеприпасами. Об этом сообщил в воскресенье представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его данным, беспилотник был перехвачен и принудительно посажен "благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР с применением станции "Тритон-М1". Беспилотник нес на борту "два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции".

"Нашими специалистами были изучены данные с бортового компьютера, получен маршрут полета ударного БПЛА и фиксированные координаты мест сброса двух боеприпасов в районе республиканской администрации и театральной площади города Луганск. Таким образом, теракт против мирного населения республики был предотвращен", - цитирует Мазейкина агентство Луганскинформцентр.

По словам Мазейкина, беспилотник управлялся специалистами отдельного украинского центра сил специальных операций "Запад".

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.

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