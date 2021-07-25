Король Иордании: среди арабских стран есть интерес к установлению связей с Израилем

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Некоторые арабские государства рассматривают возможность нормализации отношений с Израилем. Такое точку зрения король Иордании Абдалла II изложил в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

Монарху был задан вопрос о том, увеличится ли, по его мнению, число арабских стран, достигших соответствующих договоренностей с еврейским государством, а также может ли в их число войти Саудовская Аравия. "Я не знаю, какая страна будет следующей, - сказал Абдалла II. - Но я заметил тенденцию среди арабских государств, которые задумываются об интересах в сфере национальной безопасности. Думаю, из-за опасений относительно Ирана и множества вызовов в регионе они рассматривают возможность поддержания отношений с Израилем в своих законных интересах".

По словам короля, "хотя "Авраамовы соглашения" могут быть расширены, нельзя делать это в ущерб диалогу между израильтянами и палестинцами и обсуждению их будущего".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. В октябре того же года при американском посредничестве Израиль и Судан согласились на нормализацию отношений, а в декабре Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях. До этого из арабских стран у еврейского государства были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.