Король Иордании считает, что участники заговора использовали амбиции его брата

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II рассматривает раскрытый в апреле заговор в большей степени как внутреннее дело страны и считает, что путчисты пытались использовать амбиции его брата, принца Хамзы бен Хусейна. Такую позицию монарх изложил в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы должны принимать во внимание, что некоторые стремятся использовать разочарования и законные озабоченности населения, связанные с имеющимися у нас вызовами, для воплощения в жизнь собственной повестки и амбиций, - сказал он. - Очень печально, что одним из тех людей был мой брат. <...> Разведывательные службы имели законные причины для беспокойства по поводу того, что ряд конкретных лиц пытался использовать амбиции моего брата для реализации своей повестки".

По мнению монарха, очень легко использовать недовольство жителей для продвижения собственных интересов.

Ему был задан вопрос о связях одного из задержанных с Саудовской Аравией. "Это рассматривается как внутреннее дело. <...> Указывать на кого-то пальцем не поможет, у нас хватает вызовов в регионе. Мы должны двигаться дальше", - отметил Абдалла II.

Власти Иордании объявили 3 апреля о том, что спецслужбы королевства раскрыли антиправительственный заговор с целью дестабилизации обстановки в стране. По делу о путче, в который оказался вовлечен единокровный брат короля принц Хамза бен Хусейн, были арестованы 16 бывших политиков, все они являются приверженцами либеральных взглядов. Среди задержанных фигурируют Шериф Хасан бен Заид, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывший советник Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министр финансов Басем Авадалла.

Позднее канцелярия Абдаллы II сообщила о его решении поручить своему дяде - принцу Хасану бен Талалу - уладить конфликт между монархом и его единокровным братом "в рамках правящей Хашимитской семьи". Затем появилось примирительное послание, подписанное принцем Хамзой, в котором он подтвердил "верность королю и Хашимитскому дому". При этом принц подчеркнул, что "интересы Иордании должны быть поставлены выше всяких других соображений".