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В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц

Спасательные службы Лондона получили сотни звонков о подтоплении участков автодорог и цокольных помещений

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Ливень в Лондоне привел к подтоплению десятков городских улиц, в результате чего в нескольких районах города парализовало автомобильное движение. Об этом в воскресенье сообщила корпорация Би-би-си со ссылкой на метеорологическую службу Соединенного Королевства.

Отмечается, что спасательные службы Лондона получили сотни звонков о подтоплении участков автодорог и цокольных помещений, однако на данный момент власти не располагают информацией о пострадавших из-за ливня. Метеорологи предупредили, что в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности от 75 до 100 мм осадков.

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