AFP: США продолжат авиаудары в Афганистане в случае новых наступлений талибов

ТАСС, 25 июля. Соединенные Штаты будут вновь наносить удары с воздуха в поддержку вооруженных сил Афганистана, если боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжат наступление, которое они ведут с начала мая, предупредил глава военных операций США в этой стране. Об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse.

"В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы сохранить этот высокий уровень поддержки в предстоящие дни, если талибы продолжат свои атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, находящийся в Кабуле.

Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских сил в республике. В стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем 20 июля и.о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.