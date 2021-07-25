СМИ: глава Генштаба ВС Ливии посетит Россию с официальным визитом 26 июля

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад посетит 26 июля Россию с официальным визитом. Об этом сообщил в воскресенье ливийский телеканал Libya Al Ahrar со ссылкой на источники.

По его информации, аль-Хаддад отправится в РФ по приглашению российской стороны в сопровождении члена военного комитета в формате "пять плюс пять" по нормализации обстановки в Ливии Аль-Фитури Грибиля, а также начальника военного округа Триполи генерал-майора Абдель Басита Марвана.

Среди тем предстоящих переговоров, как уточняет Libya Al Ahrar, будут вопросы открытия стратегически важной трассы на побережье Ливии, которая свяжет восточную и западную части североафриканской страны, а также проблема вывода с ливийской территории всех иностранных сил и наемников.

Ранее глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по морально-психологической подготовке Халед аль-Махджуб проинформировал на своей странице в Facebook, что прошедшие на этой неделе в Москве переговоры с российской стороной генерал-лейтенанта Хейри ат-Тамими, являющегося главой канцелярии командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, были весьма продуктивными. По его словам, Россия "подтвердила свою приверженность установлению стабильности в Ливии, указала на необходимость вывода с ливийской территории всех иностранных наемников и разоружения [незаконных] формирований, <...> а также подчеркнула важность проведения 24 декабря всеобщих выборов в стране".

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой ЛНА во главе с Хафтаром и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета, который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства и трех членов Президентского совета Ливии, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам ФЛПД не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор Миссии ООН по поддержке в Ливии Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако представители ООН "продолжат работать для выработки конституционного базиса для выборов 24 декабря".