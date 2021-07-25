Пелоси утвердила в комитет по расследованию штурма Конгресса республиканца Кинзингера

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) объявила в воскресенье об утверждении второго республиканца - конгрессмена Адама Кинзингера (от штата Иллинойс) - в состав специального комитета по расследованию штурма Капитолия 6 января. Об этом говорится в заявлении Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии страны. Ранее в состав механизма по расследованию была включена представитель Республиканской партии Лиз Чейни (от штата Вайоминг).

Чейни и Кинзингер входили в группу из 10 республиканцев Палаты представителей, голосовавших в январе за импичмент предыдущего президента США и их однопартийца Дональда Трампа.

22 июля спикер нижней палаты отказалась одобрить кандидатуры двух из пяти законодателей от оппозиционной партии Джима Джордана (от штата Огайо) и Джима Бэнкса (от штата Индиана), которые входят в число активных сторонников Трампа. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) в ответ отозвал кандидатуры всех пяти коллег по партии.

"6 января мятежники пытались свергнуть правительство в ходе самого ужасного нападения на Капитолий со времен войны 1812 года (Англо-американская война 1812-1815 годов - прим. ТАСС). Крайне необходимо, чтобы мы узнали правду об этом дне и гарантировали, что подобное больше никогда не произойдет, - отмечается в заявлении Пелоси. - Поэтому мы создали специальный двухпартийный комитет по расследованию нападения на Капитолий". "Сегодня я объявляю об утверждении конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера, ветерана ВВС и подполковника Нацгвардии ВВС США, членом специального комитета", - сказала спикер.

Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от обеих партий. Пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, - Пелоси. Она имеет право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит полномочия вызывать повесткой свидетелей на свои слушания. В мае Палата представителей высказалась за формирование независимой комиссии при Конгрессе по расследованию январских беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса это предложение заблокировали республиканцы. После чего Пелоси выдвинула идею создания спецкомитета в нижней палате.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.