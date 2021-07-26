Избранный президент Вьетнама принес присягу на верность родине и народу

ХАНОЙ, 26 июля. /ТАСС/. Избранный в понедельник президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность родине, правящей Коммунистической партии (КПВ) и народу Вьетнама. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов проведенного депутатами Национального собрания (однопалатного парламента) голосования по выборам президента страны.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил избранный президент.

С 2016 года занимавший пост премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фук стал первым президентом в истории современного Вьетнама, который возглавлял правительство страны до избрания главой государства.

Нгуен Суан Фука в стране называют опытным руководителем. По образованию он экономист, родился в центральной вьетнамской провинции Куангнам. Высшее экономическое образование получил в Институте народной экономики в Ханое, позднее получил степень магистра экономики в Национальном университете Сингапура. Начало профессиональной карьеры Нгуен Суан Фука связано с его родной провинцией Куангнам, где он прошел путь от рядового сотрудника экономического управления до председателя Народного комитета (главы администрации) провинции.

С 2006 года Нгуен Суан Фук работает в центральных органах власти - сначала на должности заместителя главы госаудита СРВ, затем руководителя канцелярии правительства и вице-премьера. В 2016 году он возглавил вьетнамское правительство. В апреле текущего года Нгуен Суан Фук был избран президентом СРВ в соответствии с рекомендациями прошедшего в январе 13-го съезда КПВ.