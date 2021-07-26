В кабмине Японии заявили, что знают о предложениях Путина по вовлечению в экономику Курил

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в курсе слов президента России Владимира Путина, который анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от "гадании об их содержании". Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы хотели бы воздержаться от гадания об [их содержании], но по вопросу совместной экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова) мы [все это время] вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять ее, не нарушая правовые позиции обеих стран", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. Като также добавил, что правительство Японии "внимательно отнеслось" к словам российского президента.

Ранее в понедельник Премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия. Генсек японского правительства уже пообещал, что в ближайшее время российской стороне будет выражен протест в связи с поездкой Мишустина на Итуруп.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Совместная хозяйственная деятельность

По итогам визита Путина 15 и 16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с тогдашним японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.

Мирный договор

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и бывший тогда премьер-министром Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.