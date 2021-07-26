Президент Вьетнама предложил кандидатуру на пост премьер-министра

ХАНОЙ, 26 июля. /ТАСС/. Избранный в понедельник новым президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук представил для рассмотрения Национальному собранию (парламенту) страны кандидатуру действующего премьер-министра Фам Минь Чиня на пост главы правительства на период до 2026 года. Голосование по выборам главы правительства запланировано на вторую половину дня.

62-летний Фам Минь Чинь возглавляет правительство СРВ с апреля текущего года. Утверждение его и других кандидатур нынешнего состава высшего руководства государства состоялось на последней сессии Нацсобрания 14-го созыва в соответствии с решениями, принятыми на прошедшем в январе 13-м съезде правящей в стране Компартии Вьетнама (КПВ).

В мае в стране прошли выборы депутатов Национального собрания 15-го созыва на срок полномочий с 2021 по 2026 гг. Согласно Конституции Вьетнама, председатель парламента, президент, вице-президент и премьер-министр должны быть повторно утверждены Национальным собранием нового созыва.

Фам Минь Чинь по образованию юрист, имеет научную степень доктора юриспруденции и большой опыт партийно-административной работы. На протяжении многих лет его профессиональная деятельность была связана с органами госбезопасности Вьетнама. В разные годы Фам Минь Чинь занимал посты замначальника департамента экономической и научно-технической разведки, начальника главного управления разведки Министерства общественной безопасности СРВ, а также заместителя министра общественной безопасности. С 2010 года Фам Минь Чинь сосредоточился на партийной работе. До 2015 года он был секретарем парткома КПВ северной провинции Куангнинь, после чего был направлен на работу в Центральный комитет КПВ в качестве заместителя заведующего организационным отделом, а в 2016 году был назначен заведующим этим отделом.