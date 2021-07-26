Президент Кипра Анастасиадис заявил, что не будет баллотироваться на третий срок

НИКОСИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Анастасиадис не будет баллотироваться на третий срок на выборах главы государства в 2023 году. С таким заявлением он выступил в интервью газете Phileleftheros, опубликованном в понедельник.

Глава государства заявил, что его решение "является осознанным, окончательным и бесповоротным и не будет изменено ни при каких обстоятельствах".

Он также дал понять, что не будет определять своего преемника. Анастасиадис сказал, что не является "ни королем, ни принцем, чтобы передавать скипетр кому-то еще". По его словам, судьбу будущего кандидата от правящей в стране партии "Демократический сбор" (ДИСИ) должен определять только всенародный съезд этой политической силы.

Газета отмечает, что данное заявление кладет конец обсуждению вопроса о том, станет ли действующий глава государства добиваться переизбрания на третий срок, возникшего на уровне слухов после того, как ДИСИ одержала победу на парламентских выборах в мае нынешнего года.

Анастасиадис возглавляет страну с 2013 года. В конце 2019 года кипрский парламент ограничил правление президента страны двумя сроками, однако это решение не имело обратной силы и не затрагивало первого срока президентства действующего кипрского лидера в 2013-2018 годах. Поэтому формально у Анастасиадиса есть право на участие в следующих выборах главы государства.

Никосу Анастасиадису 74 года. До вступления в президентские полномочия он на протяжении 16 лет (1997-2013) являлся лидером партии "Демократический сбор".